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        Bursa'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada karar değişmedi

        Bursa'da 20 yaşındaki gencin cep telefonu için bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yeniden yargılandığı davada, hüküm değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:02
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        Bursa'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada karar değişmedi
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        Bursa'da 20 yaşındaki gencin cep telefonu için bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yeniden yargılandığı davada, hüküm değişmedi.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Güven Demirkıran (20), olayda hayatını kaybeden İsmail Aslantürk'ün anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

        Heyet, Güven Demirkıran ile duruşmaya SEGBİS'le bağlanan diğer sanıklar Şahin Demirkıran (25) ve Mert Okumuş'un (25) beyanlarını dinledi.

        Maktulün babası Serkan Aslantürk ile annesi Hasret Büyükarslan da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Güven Demirkıran'ın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan beraatlerine karar verilmesini talep etti.

        Avukat ve sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güven Demirkıran'a "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

        Heyet, Mert Okumuş ile Şahin Demirkıran'ın ise "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan beraatlerine karar verdi.

        - Davanın geçmişi

        Bursa'da Aralık 2022'de ihbar üzerine Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'ndeki bir eve giden polis ekipleri, İsmail Aslantürk'ü bıçaklanmış halde bulmuş, hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetmişti.

        Polis ekipleri, Baran P'ye ait eve pencereden girdiği belirlenen Şahin Demirkıran, Güven Demirkıran, Mert Okumuş ve İsmail Aslantürk'ün burada telefon meselesi nedeniyle tartıştıkları, Güven Demirkıran'ın, alacağına karşılık telefonunu almak istediği Aslantürk'ü bıçakladığını tespit etmişti.

        Olayın ardından yapılan yargılama sonucu Güven Demirkıran, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, haklarında "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan dava açılan Mert Okumuş ile Şahin Demirkıran'ın ise beraatlerine karar vermişti.

        Davanın istinaf incelemesini yapan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yargılama sırasında davaya konu olan telefona ilişkin beyanların alınmadığı gerekçesiyle bu kararı bozmuş, dosyayı yeniden aynı mahkemeye göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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