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        Bursa'da kamyonete binerken vurulan kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisi tarafından başından vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:27
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        Bursa'da kamyonete binerken vurulan kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisi tarafından başından vurulan kişi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Enver A, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Caner Y'nin Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'ndeki evinin bulunduğu bölgeye giderek sokağa çıkmasını bekledi.

        Caner Y'nin evden çıkıp 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiğini gören Enver A, arkasından giderek tabancayla ateş etti. Başından vurulan Caner Y, ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caner Y, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Caner Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli Enver A'yı gözaltına aldı.

        Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Caner Y'nin evinden çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü ve park halindeki kamyonete bindiği sırada, arkasından gelen Enver A. tarafından vurulduğu ve şüphelinin bölgeden kaçtığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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