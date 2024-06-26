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        Bursa'da 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:04 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:04
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        Bursa'da 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S. (30) ile Ö.S'nin (29) Hatay'dan Yenişehir ilçesindeki dinlenme tesisine faturasız, sahte zeytinyağı getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin Bursa'ya geldiği araç, Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, tenekelere doldurulup paketlenmiş bandrolsüz, kaçak karışım 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri ve Bitki Gıdaları Sağlığı Kanununa Muhalefet", "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu marka hakkına tecavüz", "insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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