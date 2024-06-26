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        Çekya-Türkiye maçı, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te dev ekranlardan izlendi

        Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 23:37 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:37
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        Çekya-Türkiye maçı, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te dev ekranlardan izlendi
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        Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi; Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Millet Bahçesi'nde dev ekran kurdu.

        "Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi.

        Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını Avlu Balıkesir Yaşam Merkezi'nde kurulan dev ekrandan izledi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların milli karşılaşmayı izleyebilmesi için il genelinde 23 dev ekran kurdu. Balıkesir'deki binlerce vatandaş, bu dev ekranlardan maçı takip etti.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da zorlu 90 dakikayı Zağnos Paşa Meydanı'ndaki dev led ekrandan izleyerek millilerin 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanına ortak oldu.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de vatandaşlar, Çekya-Türkiye karşılaşmasını Kum Saha Park ile Dede Korkut Parkı'nda kurulan ekranlarda izledi.

        Kum Saha Park'ı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın açılışında alkış ve tezahüratlarda bulundu.

        Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

        - Bilecik

        Bilecik'te vatandaşlar, Çekya-Türkiye karşılaşmasını Atatürk Parkı'nda kurulan ekrandan seyretti.

        Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da vatandaşlarla birlikte maçı izledi.

        Bozüyük ilçesinde de Bozüyük Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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