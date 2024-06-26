Çekya-Türkiye maçı, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te dev ekranlardan izlendi

Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Millet Bahçesi'nde dev ekran kurdu.

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi.

Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

- Balıkesir Balıkesir'de vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını Avlu Balıkesir Yaşam Merkezi'nde kurulan dev ekrandan izledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların milli karşılaşmayı izleyebilmesi için il genelinde 23 dev ekran kurdu. Balıkesir'deki binlerce vatandaş, bu dev ekranlardan maçı takip etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da zorlu 90 dakikayı Zağnos Paşa Meydanı'ndaki dev led ekrandan izleyerek millilerin 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanına ortak oldu.

- Eskişehir Eskişehir'de vatandaşlar, Çekya-Türkiye karşılaşmasını Kum Saha Park ile Dede Korkut Parkı'nda kurulan ekranlarda izledi. Kum Saha Park'ı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın açılışında alkış ve tezahüratlarda bulundu. Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi. - Bilecik Bilecik'te vatandaşlar, Çekya-Türkiye karşılaşmasını Atatürk Parkı'nda kurulan ekrandan seyretti.