Orhangazi'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mustafa Toprak ile aynı araçta bulunan Müesser Toprak (59), Mediha (77) ve Nuri Can (74) yaralandı.

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