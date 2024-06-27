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        Orhangazi'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:32
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        Orhangazi'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Bartın'dan İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'na gitmek üzere yola çıkan Mustafa Toprak (57) idaresindeki 77 DF 707 plakalı otomobil, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 HS 151 plakalı tıra yandan çarptı.

        Kazada, sürücü Mustafa Toprak ile aynı araçta bulunan Müesser Toprak (59), Mediha (77) ve Nuri Can (74) yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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