Bursalı girişimci oyun aletlerine kattığı estetikle firmasının ihracatını katladı

CEM ŞAN - Bursa'da ürettikleri oyun aletlerini ahşap ve camla buluşturarak farklı tasarımlara imza atan girişimci, kişiye özel gerçekleştirdiği imalatla, ihracatın üretimdeki payını yüzde 10'dan 80'lere çıkardı.

Atölye Mood firmasının sahibi Gökhan Biçen, Nilüfer ilçesinde 2004 yılında kurduğu atölyede lunaparklar, sosyal tesisler ve alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarına ticari oyun aletleri üretmeye başladı.

Zaman içinde işini geliştiren ve seri üretime geçen Biçen, yıllık 3 bin adet makine üretim kapasitesine ulaştı. Biçen, Kovid-19 salgını döneminde işlerinin yavaşlaması üzerine, ürettiği oyun aletlerini cam ve ahşapla buluşturarak estetik kattı.

Tasarımlarını sosyal medyada paylaşan girişimci, yoğun rağbet görünce langırt, tavla ve bilardo masası gibi oyun aletlerinin kişiye özel üretime geçti. Salgından önce üretiminin yüzde 10'unu ihraç eden Biçen, yeni tasarımlarıyla imalatın yüzde 80'ini başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına gönderiyor. - "Dünyada ismimiz bilinir hale gelmeye başladı" Biçen, AA muhabirine, langırt, tavla, arcade (atari) ve bilardo masaları olmak üzere 4 ana grupta kişiye özel üretim yaptıklarını söyledi.

Özel tasarım oyun makinelerinin yurt dışında ilgi gördüğünü belirten Biçen, "Tasarımlarımızda cam ve deri malzeme kullanmayı seviyoruz. Ahşabın da olmazsa olmaz bileşenlerden bir tanesi olduğunun farkındayız. Tasarımın kıymetini ülke olarak biraz geç anladık." dedi. Biçen, tasarımın ürüne kattığı katma değerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu uygulamaya çalıştık ve başarılı olduk. İnsanların teveccühünü kazandık bu konuda. Estetik kaygısı olanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Ürünlerini uluslararası fuarlarda sergilediklerini anlatan Biçen, "Bu konuda dünyada ismimiz bilinir hale gelmeye başladı. Fransa'daki Maison Objet Mobilya Dekorasyon Fuarı'na bu seneki katılımımızda yıllardır İtalya'da ve Fransa'da bu işin üretimini yapan firmaların çok ciddi övgülerini duyduk. Oyunun kuralını değiştiren masaların olduğunu ifade ettiler. Orada da çok gurur yaşadık." ifadesini kullandı. - Fitness aletleri için de çalışma yürütüyor Biçen, oyun masalarında ihracatı her geçen gün artırdıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kişiye özel ürettiğimiz oyun makinelerinin yüzde 80'ini Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına gönderiyoruz. Yurt içinde de çeşitli perakende zincir mağazalarında satışı yapılıyor. Onun haricinde ekiplerimiz mimarlarla mekanlara özel uygulama yapıyor. Fabrikasyon üretim yok. Tüm ürünler kişiye özel. Çok yakın zamanda fitness aletleri üretimimiz olacak. Tasarımlarımız bitti. Şu anda AR-GE aşaması sürüyor. O da lüks ürün grubunda olacak. Orada da çok önemli bir eksiği kapatacağımızı düşünüyorum."