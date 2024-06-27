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        Bursa'da boşanma aşamasındaki karısını ve taksi şoförünü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da boşanma aşamasındaki karısı ile onun bindiği taksinin şoförünü yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:28
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        Bursa'da boşanma aşamasındaki karısını ve taksi şoförünü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da boşanma aşamasındaki karısı ile onun bindiği taksinin şoförünü yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkça sorgulanan K.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Meltem E, dün Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi 9. Lale Sokak'ta 16 T 0549 plakalı taksiye bindiği sırada, başka bir taksinin şoförlüğünü yapan boşanma aşamasındaki eşi K.E. ile karşılaşmıştı. K.E, yanındaki tabancayla Meltem E'nin bulunduğu taksiye ateş ederek kaçmıştı. Kadının bindiği taksinin şoförü ise aracıyla Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine giderek yardım istemişti.

        Kolundan yaralanan Meltem E. ve taksi şoförü, ihbar üzerine polis merkezine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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