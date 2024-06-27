Bursa'da boşanma aşamasındaki karısını ve taksi şoförünü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Meltem E, dün Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi 9. Lale Sokak'ta 16 T 0549 plakalı taksiye bindiği sırada, başka bir taksinin şoförlüğünü yapan boşanma aşamasındaki eşi K.E. ile karşılaşmıştı. K.E, yanındaki tabancayla Meltem E'nin bulunduğu taksiye ateş ederek kaçmıştı. Kadının bindiği taksinin şoförü ise aracıyla Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine giderek yardım istemişti.

Bursa'da boşanma aşamasındaki karısı ile onun bindiği taksinin şoförünü yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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