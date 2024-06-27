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        Bursa'da eşini ve akrabasını silahla yaralayan sanık tahliye edildi

        Bursa'da, ayrı yaşadığı eşi ile eniştesini silahla yaralayan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:55
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        Bursa'da eşini ve akrabasını silahla yaralayan sanık tahliye edildi
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        Bursa'da, ayrı yaşadığı eşi ile eniştesini silahla yaralayan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Erol G, olayda yaralanan İsmail E. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Erol G. savunmasında, eşi Büşra G. ile çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle tartıştıklarını, bu sırada hem eşinin hem de İsmail E'nin kendisine küfrettiklerini ileri sürdü.

        Yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla yere doğru ateş ettiğini, eşinin peşinden koşmadığını iddia eden Erol G, "Ben o yöne doğru kaçtım. Orada kalabalık görünce karşı tarafa koştum. Ben onun peşine gitmedim sadece olay yerini terk ettim. Zaten o an pişman oldum, iş işten geçmişti." dedi.

        Sanığın avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Erol G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 2023 Haziran ayında Erol G, ayrı yaşadığı eşi Büşra G. ile çocuklarını görmek üzere buluşmuş, Erol G, çocukları ve eniştesi İsmail E. ile gelen Büşra G'nin bulunduğu otomobile bindikten sonra aralarında tartışma çıkmıştı.

        Eşi ve kendisine engel olmak isteyen İsmail E'yi silahla yaraladıktan sonra yakalanan Erol G. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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