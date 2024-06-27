Bursa'da husumetlisini kamyonete binerken silahla vuran zanlı tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisini takip edip kamyonete binerken silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Caner Y'yi borç meselesi yüzünden vurduğunu öne süren şüpheli Evren A'nın, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Evren A'nın ifadesinde, Caner Y'nin kendisinden para aldığını ancak borcunu ödemediğini, bu nedenle daha önce tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Olay öncesi ise Caner Y'ye arkasından seslendiğini savunan Evren A'nın, "Yana doğru hamle yapınca silah çekecek sandım ve yanımdaki tabancayla bir el ateş edip kaçtım." dediği ifade edildi.