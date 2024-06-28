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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonun sürücüsü aracında sıkıştı

        Bursa'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada aracında sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 05:26 Güncelleme: 28.06.2024 - 05:26
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonun sürücüsü aracında sıkıştı
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        Bursa'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada aracında sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        T.B. idaresindeki 41 HZ 513 plakalı kamyon, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağında, H.Ç'nin kullandığı 63 AFN 252 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada kamyon sürücüsü, aracında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan T.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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