"Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne Doç. Dr. Divlekci konuk oldu

Açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

Divlekci tarafından söz konusu eseri hakkında sunum yapıldığı belirtilen açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği ifade edildi.

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin 9'uncusu, Doç. Dr. Celalettin Divlekci’nin katılımıyla yapıldı.

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