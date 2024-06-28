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        "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne Doç. Dr. Divlekci konuk oldu

        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin 9'uncusu, Doç. Dr. Celalettin Divlekci'nin katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:28
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        "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne Doç. Dr. Divlekci konuk oldu
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        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin 9'uncusu, Doç. Dr. Celalettin Divlekci’nin katılımıyla yapıldı.

        E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Hünkar Köşkü Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinlik öncesi 36 öğretmenin, Doç. Dr. Divlekci’nin "Yusuf’un Rüyasını Yeniden Görmek” kitabını okuduğu bildirildi.

        Divlekci tarafından söz konusu eseri hakkında sunum yapıldığı belirtilen açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği ifade edildi.

        Açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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