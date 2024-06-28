Bursa'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi yakınında buğday ekili arazide yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dönüm buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.
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