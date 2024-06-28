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        Bursa'da 50 dönüm buğday tarlası yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:38
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        Bursa'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi yakınında buğday ekili arazide yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dönüm buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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