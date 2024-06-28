Bursa'da denizde ceset bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Güzelyalı Burulaş Yat Limanı'nda kıyıya yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün su altı dalış ekibi, söz konusu kişiyi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 70 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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