Bursa'da denizde ceset bulundu

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün su altı dalış ekibi, söz konusu kişiyi kıyıya çıkardı.

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