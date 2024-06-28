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        Bursa'da denizde ceset bulundu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:54 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:54
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        Bursa'da denizde ceset bulundu
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Güzelyalı Burulaş Yat Limanı'nda kıyıya yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün su altı dalış ekibi, söz konusu kişiyi kıyıya çıkardı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 70 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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