Bursa'da garajda çalıştırdığı aracının içinde uyuyan kişi egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek öldü
Bursa'da, kapalı garajda çalıştırdığı otomobilinin içinde uyuyan kişi, egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Bursa'da, kapalı garajda çalıştırdığı otomobilinin içinde uyuyan kişi, egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Alpaslan Yıldırım (36), Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde evinin altında bulunan kapalı garaja otomobilini park edip klimayı açarak araç içinde uyudu.
Kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Yıldırım'ın da aracın içinde hareketsiz yattığını gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yıldırım hayatını kaybetti.
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