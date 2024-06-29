Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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