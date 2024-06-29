Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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