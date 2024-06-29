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        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:13
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        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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