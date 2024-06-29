Bursa'da kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp ters dönerek bir akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp ters dönerek bir akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çiğdem Doğan (44) idaresindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolunun ilçe merkezi girişinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.
Ters dönerek yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, pompanın yanında durdu. Sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Doğan, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan sürücünün kedisi de sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.
Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında, aracın ters dönmüş halde sürüklenerek gelip pompanın yanında durduğu görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.