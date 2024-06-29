Bursa'da kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı

İlk müdahalesi yapılan Doğan, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan sürücünün kedisi de sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.

Çiğdem Doğan (44) idaresindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolunun ilçe merkezi girişinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

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