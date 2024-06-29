Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp ters dönerek bir akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp ters dönerek bir akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Çiğdem Doğan (44) idaresindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolunun ilçe merkezi girişinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

        Ters dönerek yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, pompanın yanında durdu. Sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi yapılan Doğan, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan sürücünün kedisi de sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.

        Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında, aracın ters dönmüş halde sürüklenerek gelip pompanın yanında durduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!

        Benzer Haberler

        Orhangazi'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Orhangazi'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Yayaya çarpmamak için sürücüsünün şerit ihlali yaptığı cip, motosikletle ça...
        Yayaya çarpmamak için sürücüsünün şerit ihlali yaptığı cip, motosikletle ça...
        Bursa'da çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü
        Bursa'da çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü
        GÜNCELLEME - Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Akıma kapılan kuşlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangında ekili 80 dön...
        Akıma kapılan kuşlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangında ekili 80 dön...