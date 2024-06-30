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        Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in değerleri "Anadoludakiler" sergisinde tanıtıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Anadoludakiler Sergisi ve Tanıtım Programı"na. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) öncülüğünde 3 ilden zanaatkarlar, üreticiler, akademisyenler ve girişimciler katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:54
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        Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in değerleri "Anadoludakiler" sergisinde tanıtıldı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Anadoludakiler Sergisi ve Tanıtım Programı"na. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) öncülüğünde 3 ilden zanaatkarlar, üreticiler, akademisyenler ve girişimciler katıldı.

        BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Bilecik Valisi ve aynı zamanda BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Aygöl’ün yanı sıra 81 ilden davetliler yer aldı.

        Kültürel mirasın geleneksel yöntemlerle korunması ve sürdürülebilir üretimle kaynakların korumasının yanı sıra yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı destekleyen Anadoludakiler projesinin tanıtım toplantısına, BEBKA öncülüğünde 3 ilden de zanaatkarlar, üreticiler, girişimciler, akademisyenler katılım sağladı.

        BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, tanıtım toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede, projenin amacı ve hedefleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

        "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen proje, Anadolu’nun değerlerini bereket, birikim, beceri temalarıyla yeniden keşfetmek ve yerel ürünleri güçlü içerikler ve hikayelerle görünür hale getirmek açısından oldukça önem arz ediyor. Proje, topraklarımızın zenginliğini dijital platformda paylaşarak yerel üreticilerimizin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Anadoludakiler Sergisi'nde Ajansımızın destekleriyle üretimlerine katkı sağladığımız bölgemize özgü Bursa ipeği, İznik çinisi, Bilecik bezi ve Lefke bezini katılımcıların beğenisine sunduk."

        - SOGEP-Anadoludakiler'e başvurular başladı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'nın başladığına dikkati çeken Bayram, bununla Bursa, Eskişehir ve Bilecik’ten Anadolu’nun bereket, birikim ve becerilerine katma değer sağlayacak projeleri destekleyeceklerini aktardı.

        Programın amacının, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak olduğunu bildiren Bayram, "Anadoludakiler markasıyla da topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Programla ilgili detaylı bilgilere ajansımızın internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Anadolu toprağının bereketini, mutfak kültürünün birikimini ve ellerinin becerisini yeniden keşfetmek isteyenler ise 'anadoludakiler.org' adresini ziyaret edebilirler." ifadesini kullandı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen proje, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri aracılığıyla yürütülecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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