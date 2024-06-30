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        GÜNCELLEME - Bursa'da makilik alanda çıkan yangın kampüsteki ormana sıçradı

        Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:38
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        GÜNCELLEME - Bursa'da makilik alanda çıkan yangın kampüsteki ormana sıçradı
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        Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        BUÜ Görükle Kampüsü'nde bulunan ormanlık alana da ulaşan yangının ilerlememesi için mücadele eden ekiplere bölgede yaşayanlar da destek oluyor.

        Kampüsteki doğal yaşam alanında bakılan kızıl geyikler ve diğer hayvanlar tahliye edildi.

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, yangının büyümesinin çok şiddetli rüzgardan kaynaklandığını söyledi.

        Yangına çok sayıda personel ve araçla müdahale ettiklerini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

        "(Yangını) Canla başla kontrol altına almak için gayret gösteriyoruz. Özellikle Veteriner Fakültesinin hayvanları vardı, onları tamamen dışarıya naklettik. Burada bulunan yurtları tamamen boşalttık. Tıp Fakültesi Hastanesi biraz uzakta ama yine de tedbiren hastaları başka hastanelere taşıyabiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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