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        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da makilik alanda çıkan yangın kampüsteki ormana sıçradı

        Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 19:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 19:14
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        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da makilik alanda çıkan yangın kampüsteki ormana sıçradı
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        Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Bölgede 197 kişiden oluşan ekipler, yangına 2 uçak, 4 helikopter, 62 arazöz, 17 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediyor.

        BUÜ Görükle Kampüsü'nde bulunan ormanlık alana da ulaşan yangının ilerlememesi için mücadele eden ekiplere, bölgede yaşayanlar da destek oluyor.

        Kampüsteki doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanlar alandan tahliye edildi.

        BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.

        Hastanede şu an için toplu bir tahliyenin söz konusu olmadığı bildirildi.

        - Söndürme çalışması 4 helikopterle takviye edilecek

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilere, üniversite içinde bir yaşam alanı olduğu için ekiplerin çok hızlı hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

        Yangına 2 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahalenin de devam ettiğini bildiren Demirtaş, "Gelmekte olan 4 helikopterimiz var. Onlarla acil bir şekilde inşallah kısmet olursa müdahale edersek ben yangını kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Eski hızında değil ama yine tabii bu rüzgarın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacağını da tahmin edemiyoruz. Onun için hızlı bir şekilde bizim bu yangını kontrol altına almamız lazım." diye konuştu.

        BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını anlatan Demirtaş, "Hastaneyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Ancak yurtlarımız şu an tamamen boşaltıldı." dedi.

        - "Vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum"

        Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise söndürme çalışmasının orman teşkilatı, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların destekleriyle sürdüğünü belirtti.

        Orman yangınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmalarının önemini vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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