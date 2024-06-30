GÜNCELLEME 4 - Bursa'da kampüsteki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı

Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Olay yerinde ekipleri koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, yangının kısmen kontrol altında olduğunu, alevlerin ilerlemesinin durdurulduğunu ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.

Kampüsteki doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanlar alandan tahliye edildi.

Ekipler, havadan 4 uçak ve 4 helikopter, karadan ise onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla müdahalesini sürdürüyor.

Yangının saat 14.20 sularında başladığını belirten Demirtaş, "Şu an yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan soğutma çalışmaları yapıyoruz bir taraftan da yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Hava kararıncaya kadar soğutma çalışmalarımız havadan devam edecek. Karadan da sabaha kadar devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Bölgede 150 araçla ve 1000'in üzerinde personelle yangına müdahale edildiğini aktaran Demirtaş, ciddi bir sıkıntının kalmadığını ancak şiddetli rüzgar sebebiyle soğutma çalışmalarının ardından bölgeyi tekrar gözden geçireceklerini ifade etti.