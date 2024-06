GÜNCELLEME 4 - Bursa'da kampüsteki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı

Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangının 700 dekar alanda etkili olduğunu bildiren Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her taraf yanmadı yani parça parça yandı. Ciddi bir sıkıntımız olmadı. Olabileceğini düşünerek yurtların boşaltılmasını gerçekleştirdik. Şehir merkezinde bulunan yurtlara hem erkek öğrencilerimizi hem de kız öğrencilerimizi tahliye ettik. Şu an hastanemizle ilgili ciddi bir sıkıntımız yok. Fakültemizde hastalarımız, şu an oradalar. Şu an bir sıkıntımız yok ama buna karşı da tüm tedbirlerimizi aldık. Olağanüstü bir şey olursa da şehir merkezindeki Şehir Hastanesine ve diğer hastanelere taşımayı düşünmüştük ancak şu an buna gerek kalmadı."