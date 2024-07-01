Yarış camiasının beklediği tay satışları başlıyor

MUSTAFA YILMAZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmelerde yetiştirilen Arap koşu taylarının satışı, yarın Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenecek açık artırma ile başlayacak.

Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu Tarım İşletmelerinde 1364 baş safkan Arap atı bulunan TİGEM tarafından bu ay yapılacak satışlarda 219 tay, yarış camiasına sunulacak.

Yarış camiasının beklediği TİGEM'in bu yılki ilk tay satışı, yarın Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda yapılacak.

Aygırların tamamının Türkiye'de yarışlarda koşan ve genellikle şampiyonluk elde eden hayvanlardan seçildiğini belirten Yağcı, bu atların damızlık olma vasfını kazandığını ifade etti.

Damızlık aygırların büyük çoğunluğunun TİGEM işletmelerinde yetiştirildiğini dile getiren Yağcı, şunları kaydetti:

"Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde yetiştirilmiş, ihale usulüyle satılmış hayvanlar, koşu hayatları bittikten sonra TİGEM'in damızlık kadrosunu artırmak ve yenilemek için Genel Müdürlüğümüz veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından satın alınarak damızlıkta kullanılmaya başlanıyor. İsim vermek gerekirse atçılık ve yarışçılık camiası tarafından yakinen bilinen Baba Mevlüt, Özhaber, Berksoy, Oğuzboylu, Sonalp gibi koşu hayatları şampiyonluklarla dolu, yavru performansı olarak da şampiyon taylar vermesini umduğumuz - bir kısmı da verdi - atlardan Karacabey Tarım İşletmesi özelinde elimizde mevcut. Diğer işletmelerimizde de aynı şekilde şampiyon olmuş, camia tarafından beğeni ve rağbet gören aygırlarımız mevcut. Ürettiğimiz taylarımızın bir kısmını 1 yaşında, bir kısmını 2 yaşında olacak şekilde her yıl satışa sunuyoruz. Taylarımızın bir kısmını da elit tay olarak İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda atçılık ve yarışçılık camiasının beğenisine sunuyoruz."