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        Orhangazi'de inşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaatta kurulu iskeleden düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:08
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        Orhangazi'de inşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaatta kurulu iskeleden düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

        İznik Gölü sahilinde arıtma tesisi inşaatında iskelede çalışan Yunus M. (38), dengesini yitirerek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Yaralanan işçinin mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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