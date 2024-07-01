Bursa Devlet Tiyatrosunun "Harikalar Mutfağı" oyunu, Hatay'daki konteyner kentlerde küçük izleyicilerle buluşacak

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, huysuz "Kırıkçatal" ve iyi kalpli "Gümüşkepçe"nin eğlenceli maceralarının anlatıldığı, Ege Işık ve Haluk Işık'ın yazdığı oyunda Sıdıka Derya Gümral'ın yönettiği, Efecan Baştürk, Serkan Çetinkaya, Çağla Genç Özkaymak, Fatih Kasap, Cengiz Bodur ve İpek Abama rol alıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün "Hiçbir Yeri Unutmadık" temalı "Büyük Anadolu Turnesi" kapsamında, Hatay'ın Antakya, Kırıkhan, Defne, Hassa ve Belen ilçelerindeki konteyner kentlerde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Harikalar Mutfağı" adlı çocuk oyunu küçük izleyicileriyle buluşacak.

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