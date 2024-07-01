Mudanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

200 metre yüzme yarışında Mustafa Kesici birinci, Fırat Başarır ikinci, Çağla Özeren üçüncü oldu. Bayrağı yağlı direkten alma yarışmasını ise Abdullah Kurtaran kazandı. Başarılı olanların ödüllendirildiği törenin ardından vatandaşların katılımıyla BUDO İskelesi'nden ücretsiz tekne turu yapıldı.

Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakılmasıyla devam eden programda, yağlı direkten bayrak kapma ve yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi, törenin ardından kortej halinde Hükümet Konağı önüne geldi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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