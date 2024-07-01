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        Mudanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:01
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        Mudanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi, törenin ardından kortej halinde Hükümet Konağı önüne geldi.

        Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakılmasıyla devam eden programda, yağlı direkten bayrak kapma ve yüzme yarışları gerçekleştirildi.

        200 metre yüzme yarışında Mustafa Kesici birinci, Fırat Başarır ikinci, Çağla Özeren üçüncü oldu. Bayrağı yağlı direkten alma yarışmasını ise Abdullah Kurtaran kazandı. Başarılı olanların ödüllendirildiği törenin ardından vatandaşların katılımıyla BUDO İskelesi'nden ücretsiz tekne turu yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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