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        Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:11
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        Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bursa Çevre Yolu'nda İnegöl ilçesi istikametine seyreden Furkan Kök (31) idaresindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, Doğu Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle aracın motor bölümünün yerinden söküldüğü kazayı görenler, durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kök'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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