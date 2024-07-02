Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda S.S, T.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında 5 cep telefonu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda, zorla fuhşa sürüklendiği belirlenen 4 kadın kurtarıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!

        Benzer Haberler

        Tarlada oynarken düşen çocuğun göğsüne bıçak saplandı
        Tarlada oynarken düşen çocuğun göğsüne bıçak saplandı
        YÖK Başkanı Özvar, yangından etkilenen BUÜ Görükle Kampüsü'nde incelemede b...
        YÖK Başkanı Özvar, yangından etkilenen BUÜ Görükle Kampüsü'nde incelemede b...
        YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Ekipler yangına çok hızlı bir şekilde müdahale...
        YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Ekipler yangına çok hızlı bir şekilde müdahale...
        Bursa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
        Bursa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
        TIR, kamyonet ve 2 cipin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
        TIR, kamyonet ve 2 cipin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü