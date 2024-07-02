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        TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:53
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        TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i kadrosuna kattı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

        Bursa temsilcisi, 1,98 metre boyunda ve 20 yaşındaki Demircan Demir ile anlaşma sağladı.

        Basketbola Pınar Karşıyaka altyapısında başlayan genç basketbolcu, ilk Süper Lig deneyimini 2023-2024 sezonunda Pınar Karşıyaka'da yaşadı.

        Ligde süre aldığı 5 maçta 2,2 sayı ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynayan Demircan, Karşıyaka Belediyespor'da görev aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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