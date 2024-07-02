Bursa'da provokatif paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı

Bursa'da sosyal medyada platformlarından provokatif paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında gruplar oluşturarak halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde provokatif paylaşımlar yapan hesabın yöneticisi F.K'nin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli şekilde adli işlemlerin devam ettiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Provokatif faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz suç ve suçlularla mücadelesini kararlıkla devam ettirmektedir. Toplumumuzdaki huzur ve güvenliği sağlamak hepimizin ortak görevidir. Hiçbir gerekçe şiddeti mazur gösteremez. Şehrimizde huzuru ve güveni sağlamak adına emniyet gülerimizin çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir."