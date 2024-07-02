TİGEM 59 tayın satışından 21 milyon 655 bin lira gelir elde etti

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 59 tay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde ihaleyle satıldı.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki ihalede 73 tay açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Yoğun ilgi gören ihalede en yüksek fiyatla alıcı bulan "İnzibat" isimli tay 2 milyon liraya satıldı. Bu tayı 1 milyon 500 bin lira ile "Alaycı Kuş" ve 1 milyon 300 bin lirayla "Alaca Höyük" izledi.

Bir tayın mezattan çekilmesinin ardından satışa çıkarılan 72 taydan 59'u alıcı bulurken, bu satışlardan 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, AA muhabirine, TİGEM'in bilimsel çalışmaları ve ekonomik faaliyetleriyle Osmanlı'dan bugüne atçılıkta zemin tutan bir işletme olduğunu söyledi. Bülbül, "Beklentimiz yüksekti, buna yakın rakamlara ulaştık, satılmayan çok az tayımız oldu. 72 tayın 59'u sahiplerine ulaştı. Rekor bir rakamla da Malatya Sultansuyu Tarım İşletmeleri koşu tayları adına 2 milyon liraya tayımız sahibini buldu." diye konuştu. Türkiye'de atçılığın önemli bir sektör olduğuna değinen Bülbül, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özellikle Arap atı konusunda lideriz. Sektörün ihtiyaçlarını olabildiğince kaliteli ve ekonomik olarak karşılamaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu faaliyetlerimizi aynı kalitede sürdürmeyi hedefliyoruz. Toplam rakam geçen seneye göre beklentilerimize yakın diyebiliriz. Geçen seneye göre yüzde 50'den fazla bir artış var. Geçen sene 13 milyon lira civarında bir hasılat elde etmiştik (Sultansuyu yetiştirmesi tay satışı). Bu sene 20 milyon liranın üzerinde bir hasılat elde ettik. Toplam rakamdan genel olarak memnunuz. İki hafta sonra yeni bir satışımız olacak burada, Anadolu Tarım İşletmemizin yetiştirdiği tayları satacağız, orada da çıtayı aşmayı hedefliyoruz."