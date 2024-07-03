Bursa ve çevre illerde Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesi kutlanıyor

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Yalova, Bilecik ve Çanakkale'de, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükselmesi kutlanıyor.

Bursa'da vatandaşlar, Milli Takım forması giyip Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturdu.

Vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla, sürücüler ise korna çalarak ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

- Eskişehir

Eskişehir'de de vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak Milli Takım'ın başarısını kutladı.

Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, Milli Takım'ın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Maçı kentin farklı noktalarında kurulan dev ekranlardan izleyen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale çıkmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar galibiyeti Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı. Bulvar üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Bulvar üzerinde araçlarıyla konvoy oluşturanlar korna çalarak tur attı. - Balıkesir Balıkesir'de de A Milli Futbol Takımı'nın bir üst tura çıkması coşkuyla kutlandı. Karşılaşmayı Zağnos Paşa Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen sporseverler, Türk Milli Takımı'nın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Hakemin bitiş düdüğüyle vatandaşlar, galibiyetin sevincini Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı. Türk bayraklarıyla bir araya gelen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

- Yalova Yalova ve ilçelerinde meydanlara kurulan dev ekranlardan maçı takip eden vatandaşlar, bitiş düdüğüyle ellerinde Türk bayraklarıyla galibiyeti kutlamaya başladı. İl merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kurulan ekrandan heyecanla maçı takip eden, maçın kazanılmasının ardından araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, geç saatlere kadar kutlamalara katıldı. Çiftlikköy ilçesinde de sahile kurulan dev ekran sayesinde maçı heyecan içerisinde takip eden ilçe sakinleri, galibiyeti doyasıya kutladı.