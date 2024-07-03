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        İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili dava yeniden görülecek

        Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan iş insanı Yılmaz Sezer'in cesedinin, Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılandığı davada istinaf, ilk derece mahkemenin kararını bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:57
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        İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili dava yeniden görülecek
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan iş insanı Yılmaz Sezer'in cesedinin, Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılandığı davada istinaf, ilk derece mahkemenin kararını bozdu.

        Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesince şubat ayında verilen kararın ardından sanık ve katılan vekilinin istinaf başvurusu üzerine dosyayı görüştü.

        Daire, bazı sanıkların savunmalarının ayrı ayrı müdafiler yerine aynı müdafi tarafından yapılması ve vekilinin hazır bulunmadığı celsede Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-i maddesinin uygulanma ihtimaline binaen ek savunma hakkı tanınmak suretiyle sanık Emre Çağlar D'nin savunma hakkının kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulduğu gerekçeleriyle yerel mahkemece verilen hükümleri bozdu.

        İstinaf kararında ayrıca, sanık hakkında "yağma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişse de yerel mahkemenin kabulünün "bir suçu işleyememekten doğan infialle kasten öldürme" suçunu işlediği yönünde olduğundan, yapılan suç duyurusunun akıbetinin araştırılarak dava açılması halinde dosyalardaki delillerin birbirini ve diğer sanıkların durumunu da etkileme ihtimali bulunduğu aktarıldı.

        Karada, bu durumun, her iki dava arasındaki birleştirme ve delillerin birlikte değerlendirilmesi hususunun değerlendirilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarına bakılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

        İstinaf taleplerini yerinde gören Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu nedenlerle bozulmasına karar verdi.

        Dava yerel mahkemede yeniden görülecek.

        Kararı değerlendiren müşteki vekili Fatih Okuş ise yapılacak yargılama sonucu tüm sanıkların hak ettikleri cezayı alacalarına inandıklarını ifade etti.

        - Olay

        Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatılmış, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlenmişti.

        Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin İstanbul Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

        Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Çağlar D. ve Güler Ö. ile diğer 4 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, sanık Emre Çağlar D'ye "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan hükmedilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse düşürülmüştü.

        Heyet, diğer 5 sanığın ise beraatine hükmetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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