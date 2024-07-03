İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili dava yeniden görülecek

Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan iş insanı Yılmaz Sezer'in cesedinin, Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılandığı davada istinaf, ilk derece mahkemenin kararını bozdu.

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesince şubat ayında verilen kararın ardından sanık ve katılan vekilinin istinaf başvurusu üzerine dosyayı görüştü.

Daire, bazı sanıkların savunmalarının ayrı ayrı müdafiler yerine aynı müdafi tarafından yapılması ve vekilinin hazır bulunmadığı celsede Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-i maddesinin uygulanma ihtimaline binaen ek savunma hakkı tanınmak suretiyle sanık Emre Çağlar D'nin savunma hakkının kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulduğu gerekçeleriyle yerel mahkemece verilen hükümleri bozdu.

İstinaf kararında ayrıca, sanık hakkında "yağma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişse de yerel mahkemenin kabulünün "bir suçu işleyememekten doğan infialle kasten öldürme" suçunu işlediği yönünde olduğundan, yapılan suç duyurusunun akıbetinin araştırılarak dava açılması halinde dosyalardaki delillerin birbirini ve diğer sanıkların durumunu da etkileme ihtimali bulunduğu aktarıldı.

Karada, bu durumun, her iki dava arasındaki birleştirme ve delillerin birlikte değerlendirilmesi hususunun değerlendirilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarına bakılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.