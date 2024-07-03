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        Bursa'da eşini ve akrabasını silahla yaralayan sanığa 5 yıl hapis cezası

        Bursa'da, ayrı yaşadığı eşi ile eniştesini silahla yaralayan sanığa 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:56
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        Bursa'da eşini ve akrabasını silahla yaralayan sanığa 5 yıl hapis cezası
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        Bursa'da, ayrı yaşadığı eşi ile eniştesini silahla yaralayan sanığa 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Erol G, olayda yaralanan İsmail E. ile taraf avukatları katıldı. Büşra G. ise duruşmaya gelmedi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı silahla kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Erol G, "Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Sanığa, eşi Büşra G’ye yönelik eylemi nedeniyle "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, haksız tahrik ve takdir indirimiyle cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü.

        Sanık, İsmail E'ye yönelik eylemi nedeniyle de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 2023 Haziran ayında Erol G, ayrı yaşadığı eşi Büşra G. ile çocuklarını görmek üzere buluşmuştu. Erol G, çocukları ve eniştesi İsmail E. ile yanına gelen Büşra G'nin bulunduğu otomobile bindikten sonra aralarında tartışma çıkmıştı.

        Eşi ve kendisine engel olmak isteyen İsmail E'yi silahla yaraladıktan sonra yakalanan Erol G. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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