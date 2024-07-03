Bursa'da ters yönde seyreden minibüs cep telefonu kamerasınca kaydedildi

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kimliğini tespit ettiği araç sürücüsüne 7 bin 129 lira idari para cezası uyguladı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, ters yönden ilerleyen minibüs sürücüsünün, korna ve selektörle yapılan uyarılara rağmen hızını kesmeyip yoluna devam ettiği görüldü.

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