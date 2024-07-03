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        Bursa'da ters yönde seyreden minibüs cep telefonu kamerasınca kaydedildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bölünmüş kara yolunda ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:48
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        Bursa'da ters yönde seyreden minibüs cep telefonu kamerasınca kaydedildi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bölünmüş kara yolunda ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bursa-Mudanya kara yolunda ters yönden ilerleyen minibüs, yolu kullanan diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

        Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, ters yönden ilerleyen minibüs sürücüsünün, korna ve selektörle yapılan uyarılara rağmen hızını kesmeyip yoluna devam ettiği görüldü.

        Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kimliğini tespit ettiği araç sürücüsüne 7 bin 129 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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