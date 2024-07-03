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        Bursa'da gasbettiği araçla kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı yakalandı

        Bursa'da gasbettiği hafif ticari araçla kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:36
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        Bursa'da gasbettiği araçla kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı yakalandı
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        Bursa'da gasbettiği hafif ticari araçla kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

        Furkan M. (21) Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde 16 MB 5906 hafif ticari aracı gasbederek kaçtı.

        Şüpheli, daha sonra Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya kar maskesi takarak elindeki tabancayla girmeye çalıştı.

        İş yeri sahibi, zanlıyı fark ederek dükkan kapısını kapatıp zanlının içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Panikleyen şüpheli, araca binerek kaçtı.

        İhbar üzerine şüphelinin kullandığı araç, polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleriyle zanlı arasında yaklaşık bir saatlik kovalamaca yaşandı. Zanlı, polis ekipleri tarafından Yıldırım ilçesi Çınarönü Kavşağı'nda silahıyla yakalandı.

        Öte yandan, zanlının kuyumcuya girmeye çalıştığı anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, şüphelinin araçla kuyumcunun önüne gelmesi, kar maskesi takarak silahla araçtan inmesi ve içeri girmeye çalışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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