Bursa'da gasbettiği araçla kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı yakalandı

Öte yandan, zanlının kuyumcuya girmeye çalıştığı anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, şüphelinin araçla kuyumcunun önüne gelmesi, kar maskesi takarak silahla araçtan inmesi ve içeri girmeye çalışması yer alıyor.

İhbar üzerine şüphelinin kullandığı araç, polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleriyle zanlı arasında yaklaşık bir saatlik kovalamaca yaşandı. Zanlı, polis ekipleri tarafından Yıldırım ilçesi Çınarönü Kavşağı'nda silahıyla yakalandı.

Şüpheli, daha sonra Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya kar maskesi takarak elindeki tabancayla girmeye çalıştı.

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