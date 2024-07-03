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        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, Bursa'da yapılacak

        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'nun 7'ncisi, 12-14 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:17
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        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, Bursa'da yapılacak
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        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'nun 7'ncisi, 12-14 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilecek.

        Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla düzenlenecek organizasyon, yarışmacıları 5 ayrı parkurda ağırlayacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve ANDA Arama Kurtarmanın destekleriyle gerçekleştirilecek Uludağ Premium Ultra Trail Patika Koşusu'nda katılımcılar, 100 kilometre, 66 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre ve 6 kilometre olmak üzere 5 parkurda koşacak.

        Her seviyeden yerli ve yabancı sporcuları ağırlayacak etkinlikte koşucular, Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa'nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek zorlu ve keyifli bir yarış tecrübe edecek.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ Alan Başkanlığı olarak bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'na ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Organizasyonun her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Çavuş, "Koşucular, Uludağ'ın zorlu ve heyecan verici parkurlarında hem doğayla iç içe olmanın keyfini yaşayacak hem de fiziksel sınırlarını zorlayacak. 12 Temmuz'da Uludağ Alan Başkanlığı olarak startını vereceğimiz bu organizasyon, sadece bir spor etkinliği olmasının ötesinde Uludağ'ın spor turizmi açısından da büyük önem taşıyor." diye konuştu.

        Amaçlarının Uludağ'ı sadece bir kayak merkezi ve kış tatili yeri olarak değil dört mevsime yayarak spor ve diğer etkinliklerle iç içe bir yaşam alanı olarak tanıtmak olduğunu vurgulayan Çavuş, bu doğrultuda yıl boyunca Uludağ'ı diğer spor etkinlikleri ve organizasyonlarla ön plana çıkaracaklarını ifade etti.

        Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay ise koşuya katılımın her yıl giderek arttığını ve bundan mutluluk duyduklarını aktardı.

        Yarışa 35 ülkeden 137'si yabancı sporcu olmak üzere 3 bin 500 kişinin katılacağını vurgulayan Çetinay, "Dört Mevsim Uludağ, mottosuyla çıktığımız bu yolda kış turizmiyle anılan Uludağ'ın aslında hak ettiği değere ulaşması için, her yıl ve her ay faal olması için yoğun çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Düzenlenen basın toplantısında, Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da katılımcılara hitap etti.

        Program, konuşmaların ardından soru cevap kısmıyla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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