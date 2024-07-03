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        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:27
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        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçenin Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkiindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken trafik polisleri de duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı İzmir yolunu trafiğe kapattı.

        Yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        İzmir yolundaki trafik, yangın sonrası kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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