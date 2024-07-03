TOFAŞ, Berk Demir'le anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, uzun forvet Berk Demir'i transfer etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, uzun forvet Berk Demir'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.
Bursa temsilcisi, Darüşşafaka forması giyen 2,04 metre boyundaki Berk Demir ile anlaşma sağladı.
Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 29 yaşındaki Berk; Anadolu Efes, Darüşşafaka ve Türk Telekom takımlarında forma giydi.
Berk Demir, geçtiğimiz sezon ligde süre aldığı 29 maçta 7,2 sayı, 1,3 asist, ve 4,8 ribaunt ortalamasıyla oynamış, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta 6,4 sayı, 1 asist, 5.6 ribaunt ortalamalarına imza atmıştı.
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