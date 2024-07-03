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        Bursa'da dere kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dere kanalına düşüp devrilen otomobildeki bir kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:07
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        Bursa'da dere kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dere kanalına düşüp devrilen otomobildeki bir kişi hafif yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'nde, Engin Acar yönetimindeki 16 BIE 393 plakalı otomobil, Nilüfer çayının bir kolunun üstündeki köprüden kanala düştü.

        Ters dönen otomobilde sıkışan Acar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

        Araç ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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