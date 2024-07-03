Bursa'da dere kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'nde, Engin Acar yönetimindeki 16 BIE 393 plakalı otomobil, Nilüfer çayının bir kolunun üstündeki köprüden kanala düştü.

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