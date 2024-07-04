Bursa'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kazada ağaca da çarpıp yola devrilen otomobilin sürücüsü A.Ş. ağır yaralandı. Kazada, otomobildeki yolcu M.A. ile taksi sürücüsü hafif yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.