Bursa'da damadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İsmail Hakkı Ö. ile maktul Ali Gürbüz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık İsmail Hakkı Ö, damadı Ali Gürbüz ile kızının evlendikten sonra sorun yaşamaya başladıklarını ve damadının kızına fiziki ve psikolojik şiddette bulunduğunu ileri sürdü.

Damadı Ali Gürbüz'ün daha sonra G.Y. isimli başka bir kadınla yaşamaya başladığını belirten sanık, şunları kaydetti:

"10 gün bizim evde 10 gün o evde kalıyordu. Olay gününden birkaç gün önce torunlarımı alıp 'G.Y ve çocuklarıyla Ankara'ya gideceğiz' dedi. Ben de razı olmadım ve ofisine gittim. Bana küfürler etti. Orada bulunan kişiler de üzerime saldırdı. Olay günü ise evin önünde Ali Gürbüz ile karşılaştım. Kendisine torunlarımı Ankara'ya götüremeyeceğini söyledim. Bana küfürler etmeye başladı. Ben de cebimdeki ekmek bıçağını ona savurdum. Orada panik atak geçirdim. Daha sonra polis ve ambulansı aradım."