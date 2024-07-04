Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da damadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da damadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İsmail Hakkı Ö. ile maktul Ali Gürbüz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık İsmail Hakkı Ö, damadı Ali Gürbüz ile kızının evlendikten sonra sorun yaşamaya başladıklarını ve damadının kızına fiziki ve psikolojik şiddette bulunduğunu ileri sürdü.

        Damadı Ali Gürbüz'ün daha sonra G.Y. isimli başka bir kadınla yaşamaya başladığını belirten sanık, şunları kaydetti:

        "10 gün bizim evde 10 gün o evde kalıyordu. Olay gününden birkaç gün önce torunlarımı alıp 'G.Y ve çocuklarıyla Ankara'ya gideceğiz' dedi. Ben de razı olmadım ve ofisine gittim. Bana küfürler etti. Orada bulunan kişiler de üzerime saldırdı. Olay günü ise evin önünde Ali Gürbüz ile karşılaştım. Kendisine torunlarımı Ankara'ya götüremeyeceğini söyledim. Bana küfürler etmeye başladı. Ben de cebimdeki ekmek bıçağını ona savurdum. Orada panik atak geçirdim. Daha sonra polis ve ambulansı aradım."

        Tanık ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda, Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta aralarında husumet bulunan kayınpederi İsmail Hakkı Ö. ile karşılaşmıştı.

        Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Hakkı Ö, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçaklamıştı.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Gürbüz'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

        Gözaltına alınan İsmail Hakkı Ö. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        İngiltere sandık başında
        İngiltere sandık başında
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"

        Benzer Haberler

        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
        Ticari taksiye çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Ticari taksiye çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Bursa'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bursa'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bursa'da dere kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
        Bursa'da dere kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
        Köprü korkuluklarını aşan otomobil dere yatağına düştü: 1 yaralı
        Köprü korkuluklarını aşan otomobil dere yatağına düştü: 1 yaralı