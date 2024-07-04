Uludağ İhracatçı Birliklerinin haziran ihracatı 2,8 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 2,8 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında 2 milyar 760 milyon 537 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 18 milyar 474 milyon 58 bin dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin haziran ayındaki dış satımı 2 milyar 283 milyon 526 bin dolar olarak kayıtlara geçti. OİB'in ocak-haziran dönemi ihracatı 15 milyar 299 milyon 297 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, haziranda 89 milyon 624 bin dolar, ocak-haziran döneminde ise 650 milyon 215 bin dolar ihracat kaydetti. Haziranda 67 milyon 229 bin dolarlık ihracata imza atan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) bu senenin 6 ayındaki dış satımı ise 461 milyon 157 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), haziranda 18 milyon 944 bin dolarlık ürün ihraç etti. Birliğin ocak-haziran dönemi dış satımı, 136 milyon 596 bin dolar oldu.