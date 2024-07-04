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        Bursa'da çöp evi temizlemeye gelen ekiplere direnen yaşlı adam polisi bıçakladı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöpü temizlemek için giden temizlik ekiplerine direnen yaşlı adam, polisi bıçakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:36
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        Bursa'da çöp evi temizlemeye gelen ekiplere direnen yaşlı adam polisi bıçakladı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöpü temizlemek için giden temizlik ekiplerine direnen yaşlı adam, polisi bıçakladı.

        Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi'nde bir çöp evden gelen kötü koku nedeniyle komşular şikayette bulundu.

        İhbar üzerine çöp eve temizlik için giden belediyeye ait temizlik ekipleri 68 yaşındaki ev sahibi F.S'nin bıçak çekmesi üzerine polisi çağırdı.

        F.S, kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kapıyı açmaya çalışan polis memuru T.H'yi kolundan bıçakla yaralayıp kendini eve kapattı.

        Yaralı polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

        Çöp evin duvarına tırmanıp kendisini eve kapatan yaşlı adamı ikna etmeye çalışan polisler başarısız olunca ikamet içine biber gazı sıktı.

        Biber gazından etkilenen şüpheli dışarı çıktığında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

        Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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