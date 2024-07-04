Bursa'da çöp evi temizlemeye gelen ekiplere direnen yaşlı adam polisi bıçakladı

Yaralı polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

F.S, kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kapıyı açmaya çalışan polis memuru T.H'yi kolundan bıçakla yaralayıp kendini eve kapattı.

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