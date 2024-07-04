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        Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:33
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        Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla arttırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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