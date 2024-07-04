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        Bursa'da çıkan orman yangınında zarar gören alan yeniden ormanlaştırılıyor

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay meydana gelen yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:05
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        Bursa'da çıkan orman yangınında zarar gören alan yeniden ormanlaştırılıyor
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        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay meydana gelen yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce çalışmalara başlandı.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Haziran 2024 tarihinde Veletler Mahallesi'nde çıkan orman yangınında, 318 hektar kızılçam ormanı ile 133 hektar ziraat alanının zarar gördüğü belirtildi.

        Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can başkanlığında oluşturulan teknik heyet tarafından yapılan teknik inceleme ve değerlendirme neticesinde sahanın yeniden ormanlaştırılması için uygun ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemler belirlendi.

        Orhaneli İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan yangın sahasında işletme şefi gözetiminde zarar gören ağaçların damgasına başlandı.

        Ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve yapılacak toprak işlemesinin ardından yeniden ormanlaştırmak için 380 bin kızılçam fidan dikimi ile 880 kilogram kızılçam tohumu takviyesine karar verildi.

        Çalışmaların 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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