Bursa'da çıkan orman yangınında zarar gören alan yeniden ormanlaştırılıyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay meydana gelen yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce çalışmalara başlandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Haziran 2024 tarihinde Veletler Mahallesi'nde çıkan orman yangınında, 318 hektar kızılçam ormanı ile 133 hektar ziraat alanının zarar gördüğü belirtildi.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can başkanlığında oluşturulan teknik heyet tarafından yapılan teknik inceleme ve değerlendirme neticesinde sahanın yeniden ormanlaştırılması için uygun ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemler belirlendi.