GÜNCELLEME - Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bölgedeki bir kişinin, aracı sürüklenmesin diye iple bağladığı görüldü.

Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış dolayısıyla yükseldi, çevresinde park halinde bulunan bir araç su altında kaldı.

Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonları yolcu girişine kapatıldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yönündeki metro hattına paralel ek otobüs seferleri başlatıldı.

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