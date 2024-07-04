TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İnegöl'de "İhracatın Yıldızları" programında konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının (İTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "İhracatın Yıldızları" programında dereceye giren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

İTSO tarafından bir restoranda düzenlenen ödül töreninde, İnegöl'de ihracat yapan firmalardan mobilya, otomotiv yan sanayi, tekstil, makine ve metal, orman ürünleri ve gıda ile kimya sektörlerinde ilk 3'e girenlere ödülleri verildi.

Hisarcıklıoğlu, törende, İnegöl'ün mobilyada dünyada bir marka haline geldiğini söyledi.

İnegöl'ün dünyada tanınmasından gurur duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Yine tekstil alanında da İnegöl'ümüz hızla gelişiyor. Ayrıca pek çok kaliteli tarımsal üretim de var burada bizim İnegöl'ümüzde. Adeta ekmeğini taştan çıkartan, dünyaya ismini duyuran İnegöl'ün girişim gücüyle yani sizlerle iftihar ediyorum." diye konuştu.

İnegöl'ün ihracat konusunda da çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle İnegöl ihracatta çok önemli ve değerli ülke için. Aynı zamanda sizlerin yaptığı bu katkı da İnegöl'ümüzü zenginleştiriyor. 1,5 milyar dolara ulaşan ihracatıyla İnegöl sadece yurt içinde değil, yurt dışında da marka haline gelmiş durumda. Türkiye'nin en çok ihracat yapanlar listesinde beş İnegöllü firmamız yer almaktadır. Şimdi İnegöl Ticaret Sanayi Odamız bugün güzel bir işe daha imza atıyor. İnegöl markasını tüm dünyaya duyuran İnegöl'ün yıldızlarını yani ihracatçılarımızı ödüllendiriyor. Zaten kültürümüz ne diyor, marifet iltifata tabiidir. İnegöl ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak tüm girişimci kardeşlerimin yürekten kutluyorum."