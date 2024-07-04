Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek

        Bursa'daki Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA testinin yapılacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'daki Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA testinin yapılacağı öğrenildi.

        Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan ve Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen erkek cesediniiin, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

        Bozulmuş cesedin 6 Haziran'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezi'ne kayıp müracaatı yapılan 68 yaşındaki O.B'ye ait olabileceği üzerinde duruluyor.

        Bursa adli Tıp Kurumu morguna gelen O.B'nin yakınlarının yaptığı teşhiste, yüzü tanınmayacak haldeki cesedin, sağ bacak kısmındaki platinden dolayı O.B. olabileceği ifade edildi.

        Cesedin kimliğinin, savcılık talimatıyla yapılacak DNA testinin ardından belirleneceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Sinan Ateş cinayeti davasında 5.gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında 5.gün
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        İran'da seçimin ikinci turu başladı

        Benzer Haberler

        Bursa'yı vuran sağanak nedeniyle kente dönen Başkan Bozbey: Sorun çözüldü s...
        Bursa'yı vuran sağanak nedeniyle kente dönen Başkan Bozbey: Sorun çözüldü s...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İnegöl'de "İhracatın Yıldızları" programında k...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İnegöl'de "İhracatın Yıldızları" programında k...
        Bursa 'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (4)
        Bursa 'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (4)
        Yağış nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda sürüklenen erkek cesedi bu...
        Yağış nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda sürüklenen erkek cesedi bu...
        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (3)
        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (3)
        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı