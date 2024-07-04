Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Bursa adli Tıp Kurumu morguna gelen O.B'nin yakınlarının yaptığı teşhiste, yüzü tanınmayacak haldeki cesedin, sağ bacak kısmındaki platinden dolayı O.B. olabileceği ifade edildi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan ve Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen erkek cesediniiin, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.