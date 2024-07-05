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        Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki ihracatına Bursa'nın katkısı 8 milyar dolardan fazla oldu

        SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa'dan yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatına 8 milyar 124 milyon 75 bin dolarlık katkı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:11
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        Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki ihracatına Bursa'nın katkısı 8 milyar dolardan fazla oldu
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        SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa'dan yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatına 8 milyar 124 milyon 75 bin dolarlık katkı verildi.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin ihracatı 125 milyar 446 milyon 326 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,47'sini oluşturdu.

        Ocak-haziran döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatını otomotiv endüstrisi sırtladı.

        OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki ihracatı 3 milyar 653 milyon 167 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Otomotiv endüstrisinin Bursa'nın toplam ihracatındaki payı yüzde 44,96 oldu.

        Kentin dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcileri ise ilk 6 ayda 771 milyon 246 bin dolarlık dış satım yaptı.

        Üçüncü sıradaki tekstil ve ham maddeleri sektörünün 6 aylık ihracatı da 635 milyon 760 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Bursa'nın ocak-haziran dönemindeki ihracatına makine sektörü 626 milyon 554 bin, çelik sektörü 557 milyon 582 bin, kimya sektörü 393 milyon 75 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 368 milyon 232 bin, demir sektörü 297 milyon 475 bin ve iklimlendirme sanayisi 251 milyon 963 bin dolarlık katkı verdi.

        Kentteki diğer sektörlerin yılın ilk yarısındaki ihracata katkısı ise 566 milyon 657 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

        - İhracatta Avrupa ülkeleri başı çekti

        Bursa'dan ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 8'ini Avrupa ülkeleri oluşturdu.

        Sanayi kentinden en fazla ihracat, 1 milyar 206 milyon 863 bin dolarla Türkiye'nin önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı.

        İkinci sıradaki Fransa'ya 842 milyon 72 bin dolar, üçüncü sıradaki İtalya'ya 636 milyon 12 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Bursalı sanayiciler bu süreçte İspanya'ya 508 milyon 932 bin, Birleşik Krallık'a 414 milyon 283 bin, ABD'ye 404 milyon 581 bin, Romanya'ya 401 milyon 263 bin, Hollanda'ya 324 milyon 507 bin, Fas'a 259 milyon 736 bin ve Polonya'ya 241 milyon 64 bin dolarlık ürün sattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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