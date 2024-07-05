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        CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezinin devir işlemleri tamamlandı

        Profesyonel hizmetler firması Value Solution Partners (VS Partners) tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyet devri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:23
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        CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezinin devir işlemleri tamamlandı
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        Profesyonel hizmetler firması Value Solution Partners (VS Partners) tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyet devri gerçekleştirildi.

        Atış Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli Aerium-Bainbridge firmasına ait CarrefourSa Bursa AVM'nin mülkiyet devri, Atış Yapı'nın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Turyapı ile oluşturduğu konsorsiyum ile yapıldı.

        Bursa'nın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan 100 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu, 60 bin metrekare kiralanabilir alanıyla 146 seçkin mağazayı bünyesinde barındıran ve mülk değeri 250 milyon dolar olan merkezin satışına ilişkin işlemler, Aerium-Bainbridge, VS Partners, Cefic ve AK Yatırım'ın temsilcileriyle yürütüldü.

        Atış Grup'un gerçekleşen bu mülkiyet devri işlemiyle kente farklı projeler kazandıracağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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