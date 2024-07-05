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        TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Kris Bankston ile anlaştı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Kris Bankston ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:51
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        TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Kris Bankston ile anlaştı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Kris Bankston ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

        Bursa temsilcisi, 2,06 metre boyundaki 25 yaşındaki Kris Bankston ile anlaşma sağladı.

        Basketbol kariyerine Amerikan Kolej Basketbol Ligi takımlarından University of Arkansas at Little Rock'ta başlayan Bankston, Yunanistan'ın Aris ve İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımlarında forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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