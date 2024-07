TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Kris Bankston ile anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Kris Bankston ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, 2,06 metre boyundaki 25 yaşındaki Kris Bankston ile anlaşma sağladı.

Basketbol kariyerine Amerikan Kolej Basketbol Ligi takımlarından University of Arkansas at Little Rock'ta başlayan Bankston, Yunanistan'ın Aris ve İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımlarında forma giydi.